Горячая распродажа Redmi Buds 4 Pro: топовые наушники с двумя драйверами и шумоподавлением за 2 290

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Лучший выбор для меломана по разумной цене

Компания Xiaomi славится товарами, справедливо получающими звание топов за свои деньги в разных категориях. Наушники от этого бренда не исключение, и почти каждая модель имеет впечатляющее соотношение характеристик к цене. Сегодня речь идет о модели среднего ценового диапазона Redmi Buds 4 Pro.

Она имеет компактный кейс и наушники тоже очень небольшие. При этом автономность в режиме без шумоподавления составляет до 9 часов, а кейс способен зарядить их еще 3 раза. Кроме вышеупомянутого режима шумоподавления, которое имеет три степени работы, здесь также есть режим прозрачности, чтобы слышать собеседника или безопасно ходить по улице.

Звук здесь на высоте: установлены двойные динамические драйверы на 10 и 6 мм, которые обеспечивают мощный насыщенный бас, мощную середину и чистые и прозрачные высокие частоты.

Есть здесь и поддержка кодека Sony LDAC, гарантирующего передачу со скоростью до 990 кбит/с при 24 бит/96 кГц. Благодаря этому качество звучания выше, если сравнивать с кодеком aptX от Qualcomm. Однако, нужен совместимый девайс на Android.

Фирменное приложение позволяет настраивать множество параметров управления и воспроизведения звука и даже поддерживает пространственный звук для просмотра фильмов с эффектом погружения как в кинотеатре.

Одним словом эти наушники реально самые лучшие в своей ценовой категории и сейчас их можно приобрести в магазине Andro-price по вкуснейшей цене 2 290 гривен и это действительно самая низкая цена на рынке. Это глобальная официальная версия, которую конкуренты продают от 2500 до 3000 гривен. Оформить покупку можно по ссылке ниже по тексту:

Redmi Buds 4 Pro - 2 290 грн

﻿Товар новый упакован с гарантией. Удачных вам покупок и мирного неба над головой!

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