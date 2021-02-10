GCAM 8.4 для многих Android-смартфонов: фишки и как установить

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В линейке Pixel никогда не делали особого акцента на аппаратной платформе, смартфоны покупали за камеру и софт от Google, который вытягивал снимки до чего-то очень интересного. Именно поэтому многие не прочь установить на свои смартфоны приложение Google Camera для создания фотошедевров.

Не так давно Google обновила приложение камеры до версии 8.4.300.18 в Google Pixel 6 Pro. Разработчики BSG подсуетились и выпустили модифицированный порт этого приложения для широкой аудитории. Его можно использовать на устройстве, если оно работает как минимум на Android 10 и более новых версиях зеленого робота. Известно, что мод GCAM 8.4 работает с моделями компаний Samsung, Xiaomi, Asus, OnePlus и т.д.









Функции и новшества GCAM 8.4:





новые и улучшенные режимы стабилизации видео: Locked, Active и Cinematic Pan;

ночной прицел в режимах «Портрет» и «Камера» — нет необходимости переключать режимы при съемке в темное время суток;

кнопки масштабирования для быстрейшего увеличения или уменьшения масштаба;

Magic Eraser — функция для удаления ненужных объектов (или людей) с ваших фотографий цифровым способом намного быстрее.

Для того чтобы установить GCAM 8.4, вам необходимо загрузить его, перейдя по ссылке. От вас могут запросить разрешение на установку из неизвестного источника. Разрешите установку порта и запустить его.

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Источник: gizmochina