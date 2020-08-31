Где совершить покупку Xiaomi Mi Band 5, смарт-камеры Xiaomi и умных часов BlitzWolf выгодно

241

Нашли скидки на Xiaomi Mi Band 5, смарт-камеру Xiaomi и умные часы BlitzWolf

Скидками сейчас никого не удивишь. Но действительно стоящих и реальных крайне мало. Чего греха таить, продавцы очень часто лукавят, когда сначала выставляют на продажу товар по завышенной цене, а спустя пару недель, а то и дней вешают ярлык о скидке, продавая технику по «правильной» цене. Многие потребители это уже знают, поэтому считают необходимым мониторить предложения определенное время и от разных продавцов.

Но это занимает много времени и не редко бывает так, что скидки так и не случаются. К сведению. Есть Telegram-канал Andro price, где мы публикуем самые интересные скидочные предложения каждого дня. Ваша задача только определиться стоит ли снижение цены того, чтобы совершить покупку, а поиск скидок и акций мы взяли на себя. С нами вы сможете приобретать товары выгодно и с наименьшими временными затратами на поиск вкусных цен.

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 5

Характеристики: 1.1" AMOLED дисплей, Bluetooth 5.0, китайская версия

Предложение для РФ

Цена: $25,24- https://lite.bz/lg3Sl7

Промокод "AUG7796"

Наружная смарт-камера Xiaomi

Характеристики: MJSXJO2HL, Mijia APP, 1080P FHD, IP65, хранение в "Облаке"

Бесплатная доставка в РФ

Цена: $19,99 - https://lite.al/dk9wIW

Смарт-часы BlitzWolf

Характеристики: BW-HL1, IPS 1.3", Bluetooth 4.0, 180 мАч, IP68

Доставка из Китая

Цена: $17,49 (+ доставка) - https://lite.al/ZDkstE