Где совершить покупку Xiaomi Mi Band 5, смарт-камеры Xiaomi и умных часов BlitzWolf выгодно
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Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 5
Характеристики: 1.1" AMOLED дисплей, Bluetooth 5.0, китайская версия
Предложение для РФ
Цена: $25,24- https://lite.bz/lg3Sl7
Промокод "AUG7796"
Наружная смарт-камера Xiaomi
Характеристики: MJSXJO2HL, Mijia APP, 1080P FHD, IP65, хранение в "Облаке"
Бесплатная доставка в РФ
Цена: $19,99 - https://lite.al/dk9wIW
Смарт-часы BlitzWolf
Характеристики: BW-HL1, IPS 1.3", Bluetooth 4.0, 180 мАч, IP68
Доставка из Китая
Цена: $17,49 (+ доставка) - https://lite.al/ZDkstE
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