Гид покупателя: скидки на OnePlus Nord N100, Honor Watch Magic 2 и Huawei FreeBuds 4i

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Низкая цена на OnePlus Nord N100, Honor Watch Magic 2 и Huawei FreeBuds 4i

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Honor Watch Magic 2 - смарт-часы

Характеристики: дисплей 1,20" (390х390), 5ATM, 215 мАч, 42 мм

Цена: RU $77,65/UA $84,74 - https://lite.al/H3etP

Скидка в корзине $9 + промокод "TRENDLETO"RU

Huawei FreeBuds 4i - наушники с активным шумоподавлением

Характеристики: ANC, Bluetooth 5.2, 216 мАч, отличное качество звука

Предложение для РФ

Цена: $59,90 - https://lite.al/yvNL_3

Промокод "RUITOWH500" + скидка в корзине $6

OnePlus Nord N100

Характеристики: Snapdragon 460, 6.52" (720х1600) 90 Гц, Android 10, 5000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт, 4/64 Гб, UE Charger

Цена: $119,07 - https://lite.bz/oOleZe

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