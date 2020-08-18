Главное в мире технологий: ждите Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro, уничтожить Huawei любой ценой, противостояние Epic Games и Apple, и др. новости

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Google Duo исчезнет. Epic Games пошли войной на Google и Apple. Дональд Трамп хочет, чтобы TikTok стал американским. В сети появился финальный вариант Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Представили интересные флагманы iQOO 5 и iQOO 5 Pro. Об этом и других интересных и важных новостях вы сможете узнать в уже ставшем традиционном выпуске новостей, который выходит каждый вторник.

Аналитики строят прогнозы, что рынок носимой электроники начнет бурно расти. А подстегнет всплеск интереса к гаджетам выход смарт-часов Google Pixel Watch.

Samsung тем временем меняет свою политику поддержки устройств и выходит на 3-х летний цикл обновлений. Названы 38 моделей, которые могут рассчитывать на получение новых версий зеленого робота вплоть до Android 13. Кроме флагманов в список попали аппараты А-серии, а также планшеты.

Пока Samsung, Huawei, Oppo и другие компании только работают над технологией подэкранных камер, у ZTE все готово, чтобы предложить ее в коммерческом устройстве. Инноватором станет ZTE Axon 20 5G, а его анонс придется на первый день осени.

Нам зашли флагманы iQOO 5 и iQOO 5 Pro, которые были представлены вчера. Два любопытных смартфона: топовое «железо», качественные дисплеи, интересные камеры, лучший звук в своем сегменте, ультрабыстрая зарядка и адекватные цены. Главный недостаток новинок — за пределами Китая они продаваться не будут.

Тема кризиса в отношениях между Huawei и США достигла своего апогея. Белый дом сделал все, чтобы «подлый шпион», угрожающий национальной безопасности, был обескровлен и лишился возможности производить чипы Kirin. Серия Huawei Mate 40 станет финальным аккордом в выпуске современных флагманов, и мы рассказываем какими ни будут.

И куда же без Xiaomi. Компания готовит Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. Представить их могут уже в конце сентября. Это 5G-смартфоны с ориентиром на глобальный рынок. Никакой достоверной информации о характеристиках смартфонов нет. Ждем анонс.