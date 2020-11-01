Главное за неделю: Xiaomi обходит Apple, эксклюзив для Oppo от Qualcomm и воз проблем у Google

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Подводим итоги уходящей недели

Походит к концу очередная неделя и по традиции подводим ее итоги. Вспоминаем популярные и интересные новости последних дней. Рассказываем, чем жил рынок, какие новинки вышли и над чем работают различные производители.

Релизом недели с отрицательным оттенком назовем анонс смартфона от ресурса XDA Developers. Ребята взяли за основу малоизвестный смартфон с QWERTY-клавиатурой и накатила на него прошивку LineageOS. При желании можно получить смартфон и с Ubuntu Touch OS. Новинка очередной странный и дорогой эксперимент.

Также уходящая неделя изобиловала неприятными известиями для Google. Так, на горизонте замаячила перспектива лишиться приличной аудитории пользователей устройств Apple. Поговаривают, что купертиновцы создают свой поисковик и в услугах Google перестанут нуждаться.

Все больше обрастает проблемами Pixel 5 и множится количество косяков. Самое неприятное и парадоксальное — они программные. «Вылизать» свой софт для своего же мобильника компания не удосужилась.

Пожалуй, к числу главных слухов недели стоит отнести информацию о выходе чипа Snapdragon 870. По предварительным сведениям, массово его тиражировать не станут, он может стать эксклюзивом для одного из смартфонов Oppo. Если «родитель» замахнулся на создание флагмана, то «дочка» Realme на этой неделе вывела на рынок еще одну версию доступного Realme C15, но теперь с чипом от Qualcomm.

Фанатам Vivo, возможно, не стоит спешить приобретать устройства компании. В скором времени производитель намерен «пересадить» свои устройства на новую прошивку Origin OS, которая по задумке создателей, должна быть крутой и положить на лопатки все прочие прошивки.

А если вы поклонник Xiaomi, то у вас есть повод поздравить народную компанию с очередным успехом — по итогам третьего квартала она стала третьей в табеле рангов крупнейших смартфоностроителей, обойдя «саму» Apple. Правда, в лучах славы компании быть недолго. Уже в четвертом квартале «яблочная» компания вернет себе сданные позиции. iPhone 12 хорошо раскупают и вместе с ним продажи пойдут вверх. Чем еще запомнилась уходящая неделя — смотрите на видео.