Глобальный анонс Oscal Pad 13: планшет доступен каждому.

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Анонс народного планшета для обучения и развлечений

Рынок недорогих планшетов значительно вырос в последнее время. Дистанционная работа и обучение сделали планшеты просто необходимым устройством в каждом доме.

Но не все могут себе позволить приобрести флагманское устройство и для тех, кто хочет приобрести себе недорогое устройство с неплохими характеристиками, в ближайшее время выйдет планшет Oscal Pad 13.

Из надежных источников стали известны основные характеристики будущего представителя топовой линейки бренда Oscal:

Официальные слайды показывают, что Oscal Pad 13 сохранит свой изящный и плоский дизайн с тонким 7,6 мм и легким корпусом 435 г, чтобы можно было всегда брать его с собой. Что касается цветов, на выбор у нас два варианта: Glacier Blue (голубой) и Space Gray (серый).

Новинка получит 10,1-дюймовый дисплей IPS с разрешением 1920х1200 и стерео-динамиками Smart-K, которые обеспечивают превосходное качество изображения с качественным звуком для просмотра любого контента и игр.

Заявлено о поддержке Widevine L1, что свидетельствует о соответствии высоким стандартам отображения для ведущих стриминговых сервисов. Также дисплей имеет три режима защиты глаз для использования при низком освещении.

Oscal Pad 13 будет иметь 8-мегапиксельную фронтальную камеру Samsung® S5K4H7 для селфи высокой четкости и видеоразговоров. Кроме того, будет 13-мегапиксельная основная камера для видеозаписи рабочих встреч и лекций.

Планшет получит аккумулятор емкостью 7680 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт. Производитель утверждает, что этого хватит на 5 часов игр или более 6 часов серфинга в интернете на максимальной яркости.

Oscal Pad 13 будет работать на восьмиядерном процессоре UNISOC T606, обеспечивающем достаточный уровень производительности для повседневных задач. Также он получит большой объем памяти: 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ с возможностью расширения до 14 ГБ ОЗУ и поддержкой карт памяти до 1 ТБ.

Таким образом, вы сможете без проблем хранить на планшете всю библиотеку любимых фильмов или сериалов и просматривать их в дороге или в случае отсутствия скоростного интернета. Также важным преимуществом является наличие модуля 4G и GPS. Вы можете потреблять контент где угодно и использовать планшет в качестве навигатора.

Oscal Pad 13 будет работать под управлением фирменной оболочки DokeOS 3.0 на базе Android 12, поставляемой с недавно добавленным защищенным программным обеспечением Security-Enhanced Linux для защиты данных. В оболочку встроены инструменты для управления играми, контентом и настройками.

Также для использования планшета в рабочих задачах в оболочке присутствует специальный режим ПК, разработанный для удобного использования клавиатуры и мыши. Для тех, кто хочет рисовать на планшете, Oscal Pad 13 будет поставляться с приложением Note и бесплатным стилусом.

Новинку можно будет заказать на AliExpress в период с 17.04 по 21.04 с огромными скидками по этой ссылке .

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Источник: aliexpress