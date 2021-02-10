Глобальный фестиваль шопинга открыт! Купи ноутбук и эконом до 55%, а также выигрывай подарки вместе с Ninkear!

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NINKEAR 11.11 ФЕСТИВАЛЬ ШОПИНГА

Ninkear – технологическое предприятие, объединяющее разработку, производство, продажу и обслуживание продукции. Категории товаров охватывают компьютеры, ноутбуки, планшеты и компьютерные аксессуары отличного качества с топовыми характеристиками и приятные цены. Сегодня компания запустила мегазнижки и проводит розыгрыш трех крутых гаджетов. Вот подробности…

С сегодняшнего дня стартует мегасобытие от Ninkear! Мероприятие продлится всего два дня, с 10 по 11 ноября (11.10-11.11)!

Событие включает в себя потрясающие скидки до 55%, а значит, спешите приобрести лучшие товары по лучшим ценам.

Также в рамках акции компания также разыгрывает крутые гаджеты, среди которых ноутбуки! Чтобы выиграть, вам необходимо подписаться на магазин во время мероприятия и получите шанс получить бесплатный ноутбук или компьютерные аксессуары!

Победитель будет объявлен 15 ноября на официальном аккаунте Ninkear в Facebook и на сайте !







Лучшие предложения производителя по сладким ценам представлены ниже:

Ninkear N16 Pro

N16 Pro – лучший выбор для бизнеса, с новейшим 12-м процессором Intel® i7-1260P и высококачественной графикой для бесперебойной работы и управления.

Все конфигурации нового ноутбука N16 разработаны для эффективной работы, 2.5K экран, 16-дюймовый IPS-экран 165 Гц, а также разблокировка с помощью отпечатков пальцев для защиты безопасности. Обеспечивая эффективную работу, он также обладает достаточной защитой для безопасности вашего ноутбука.

Ноутбук доступен в двух вариантах памяти: 16GB+1TB за €549.99 и 32GB+2TB за €649.99 .

Ninkear A15 Plus

Ноутбук Ninkear A15 Plus – высокопроизводительный ноутбук, объединивший в себе строгий дизайн, великолепный дисплей с тонкими рамками и отличную производительность вместе с AMD Ryzen 7 5700U, который способен работать на частоте 4,3 ГГц.







15.6” IPS-дисплей обеспечивает комфортную работу, а аккумулятор в 9000mAh позволит вам работать где угодно без подзарядки. Распознавание отпечатков пальцев, клавиатура с подсветкой, двухдиапазонный WiFi также не могут не радовать.

Ноутбук доступен в двух вариантах памяти: 16GB + 1TB за €459.99 и 32GB + 2TB за €529.99 .

Ninkear Ноутбук N14 Pro

Ninkear Ноутбук N14 Pro – сверхтонкий и сверхлегкий ультрабук с превосходными характеристиками, включающими в себя 14-дюймовый IPS Full HD дисплей, мощный Intel Core i7-1165G7 с тактовой частотой 4,7 ГГц и графический процессор Intel lris Xe. Звучит вкрутую для такого малыша, не так ли? Но это еще не все!

Экран имеет рамки всего 5 мм, что делает ноутбук еще более футуристическим. Аккумулятор большой емкости 4700 мАч воспроизводит видео 1080P до 4 часов при полном заряде. Ноутбук отлично подойдет как для обучения, так и для производительной работы, благодаря долгому времени автономной работы, тонкому и маленькому корпусу и, конечно, производительности.

Ноутбук доступен в двух вариантах памяти: 16GB + 512GB за €379.99 и 16GB + 1TB за €429.99 .

Ninkear N14

Ноутбук Ninkear N14 – отличный вариант для тех, кто хочет совмещать производительный ноутбук и планшет в одном корпусе! Процессор Intel Celeron 12 поколения с новейшей архитектурой N95 с максимальной частотой 3,4 ГГц и 14-дюймовый 4K сенсорный экран делают из этого ноутбука действительно хорошее устройство для любых задач.

Поворот на 360°, поддержка мультисенсорного ввода пальцами и рукописного ввода с функцией anti-touch. Также ноутбук оснащен распознаванием отпечатков пальцев и подсветочной клавиатурой. Весит всего 1,5 кг, его легко носить с собой, что делает его лучшим помощником в путешествиях.

Ноутбук доступен в двух вариантах памяти: 12GB + 512GB за €369.99 и 12GB + 1TB за €409.99 .

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