Gmail, YouTube, Maps и другие аккаунты станут недоступны на старых Android-устройствах
Одной из услуг, которую предоставляет Google своим пользователям — доступ к учетной записи в различных приложениях и сервисах. Но сейчас компания решила «почистить» ряды и с сентября прекращает поддержку входа в систему для очень старых устройств.
Google разослала электронное письмо, в котором предупредила пользователей устройств на базе Android 2.3.7 и ранее о том, что прекращает поддержку доступа к учетной записи в сервисах Google. Это означает, что, начиная с 27 сентября пользователи не смогут авторизироваться в своих аккаунтах и это правило распространяется на старые версии Android:
Android 1.0
Android 1.1
Android 1.5 Cupcake
Android 1.6 Donut
Android 2.0 Eclair
Android 2.2 Froyo
Android 2.3 Gingerbread
Если учесть то, что версия 2.3.7 ОС от Google вышла в сентябре 2011 года, это означает, что поддержка будет прекращена для версий зеленого робота, которым исполнилось не менее десяти лет. Это повлияет на вход на уровне системы и приложений, хотя посещение Google Search, Gmail, Диска и т. д. через браузер Android будет по-прежнему открыт.
Google заявляет, что это сделано для того, чтобы «помочь защитить безопасность вашей учетной записи». Помимо сервисов и приложений, пользователи старых устройств не смогут создать новый аккаунт, менять пароль учетной записи, осуществить сброс до заводских настроек и прочие действия. Поэтому владельцам старых устройств рекомендуется обновить ПО или попросту потратиться на покупку нового гаджета.
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Источник: tuttoandroid
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