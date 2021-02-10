Gmail, YouTube, Maps и другие аккаунты станут недоступны на старых Android-устройствах

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Одной из услуг, которую предоставляет Google своим пользователям — доступ к учетной записи в различных приложениях и сервисах. Но сейчас компания решила «почистить» ряды и с сентября прекращает поддержку входа в систему для очень старых устройств.

Google разослала электронное письмо, в котором предупредила пользователей устройств на базе Android 2.3.7 и ранее о том, что прекращает поддержку доступа к учетной записи в сервисах Google. Это означает, что, начиная с 27 сентября пользователи не смогут авторизироваться в своих аккаунтах и это правило распространяется на старые версии Android:

Android 1.0

Android 1.1

Android 1.5 Cupcake

Android 1.6 Donut

Android 2.0 Eclair

Android 2.2 Froyo

Android 2.3 Gingerbread

Если учесть то, что версия 2.3.7 ОС от Google вышла в сентябре 2011 года, это означает, что поддержка будет прекращена для версий зеленого робота, которым исполнилось не менее десяти лет. Это повлияет на вход на уровне системы и приложений, хотя посещение Google Search, Gmail, Диска и т. д. через браузер Android будет по-прежнему открыт.

Google заявляет, что это сделано для того, чтобы «помочь защитить безопасность вашей учетной записи». Помимо сервисов и приложений, пользователи старых устройств не смогут создать новый аккаунт, менять пароль учетной записи, осуществить сброс до заводских настроек и прочие действия. Поэтому владельцам старых устройств рекомендуется обновить ПО или попросту потратиться на покупку нового гаджета.

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Источник: tuttoandroid