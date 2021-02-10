Часы Xiaomi Watch 2 Pro «засветились» в базе данных IMEI GSMA

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У Xiaomi Watch 2 Pro с Wear OS 3 будет еще два «брата»

Умные часы с названием Xiaomi Watch 2 Pro и идентификатором M2233W1 обнаружены в базе данных IMEI GSMA. Это название появляется впервые, информации о новинке мало.



Внесение в базу означает, что часы поддерживают сотовую связь eSIM и функции смартфонов – сообщения, звонки, передачу данных. Идентификатор уже был отмечен в марте компанией GoAndroid. Похоже, он будет сопровождаться двумя моделями с номерами M2234W1 и M2235W1.



Поскольку идентификаторы отличаются только одной цифрой, они, скорее всего, относятся к одной линейке устройств, которую условно можно назвать Xiaomi Watch 2.



По предварительным данным, новые умные часы будут поддерживать операционную систему Wear OS 3 от Google.

Источники: Xiaomiui﻿, Gizmochina