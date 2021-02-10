Часы Xiaomi Watch 2 Pro «засветились» в базе данных IMEI GSMA
17.08.2023 101 2
У Xiaomi Watch 2 Pro с Wear OS 3 будет еще два «брата»
Умные часы с названием Xiaomi Watch 2 Pro и идентификатором M2233W1 обнаружены в базе данных IMEI GSMA. Это название появляется впервые, информации о новинке мало.
Внесение в базу означает, что часы поддерживают сотовую связь eSIM и функции смартфонов – сообщения, звонки, передачу данных. Идентификатор уже был отмечен в марте компанией GoAndroid. Похоже, он будет сопровождаться двумя моделями с номерами M2234W1 и M2235W1.
Поскольку идентификаторы отличаются только одной цифрой, они, скорее всего, относятся к одной линейке устройств, которую условно можно назвать Xiaomi Watch 2.
По предварительным данным, новые умные часы будут поддерживать операционную систему Wear OS 3 от Google.
Источники: Xiaomiui, Gizmochina
Дата публикации: 17.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 2
olena 0
Цікаво круглий чи прямокутний Xiaomi Watch буде
17.08.2023 14:35
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Петро 0
eSIM, Wear OS 3 - дуже смачно
17.08.2023 14:33
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