Гонконг борется с генеративным ИИ: страны не могут определить юридический статус ИИ, особенно это касается прав собственности

42

Запуск ИИ вызвал множество проблем с определением юридического статуса

Поскольку Гонконг стремится укрепить свою роль мирового финансового центра, широкое внедрение инструментов искусственного интеллекта (ШИ), таких как ChatGPT, сталкивается с препятствиями, в основном из-за авторских прав и юридических проблем. Несмотря на ажиотаж, компании предпринимают осторожные шаги по интеграции этих инструментов в свой рабочий процесс.

Герберт Чиа, возглавляющий руководящий комитет по управлению данными в Гонконгской корпорации научных и технологических парков, отметил на мероприятии IAB в Гонконге, что речь идет не просто о том, чтобы запрыгнуть на вагон искусственного интеллекта. "Понимание и принятие этих крупных языковых моделей является сложной задачей", – сказал он. Перспектива Чиа имеет большой вес, учитывая его прошлую роль в Alibaba Group с 2010 по 2016 год.

Гонконгский банковский гигант HSBC – один из тех, кто ступает осторожно. Банк погрузил свои пальцы в генеративный ИИ, запустив рекламную кампанию с аватаром гонконгского комика Дайо Вонга, созданным с помощью ИИ. Этот шаг вызвал новые вызовы, в первую очередь относительно права собственности на сгенерированное изображение. "Это неизведанная территория. Традиционно права на изображение принадлежали знаменитости, но сейчас мы генерируем что-то новое", – сказал Чук Шум, руководитель отдела маркетинга в HSBC Гонконг, занимающийся банковским обслуживанием частных лиц.

Любопытно, что интернет-пользователи Гонконга скорее адаптировались. Агрегатор чат-ботов Poe, разработанный платформой вопросов и ответов Quora, утверждает, что почти 49% его глобальной пользовательской базы приходится на город. Это свидетельствует о том, что в то время как широкая общественность стремится принять ИИ, бизнес остается скептически настроенным из-за мутной правовой ситуации.

Читайте также: Google исполнилось 25 лет! От маленького поисковика до мирового техногиганта

Источник: gizmochina