Google исполнилось 25 лет! От маленького поисковика до мирового техногиганта

311

Мы благодарны Google!

Сегодня Google исполняется 25 лет. За эти годы компания достигла многого: от самого мощного поисковика и легендарного динозаврика до создания фирменных смартфонов Pixel и развития Android, но Google не останавливаются на достигнутом. Сами они о себе говорят: "хотя здесь, в Google, мы ориентированы на будущее, дни рождения также могут быть временем для размышлений".

Волей судьбы или случайности докторанты Сергей Брин и Ларри Пейдж встретились в Стэнфордском университете по программе компьютерных наук в конце 90-х годов. Они быстро поняли, что разделяют схожее видение: сделать Всемирную паутину более доступной. Они без устали работали в своих комнатах в общежитии над созданием прототипа лучшей поисковой системы. Когда они добились значительного прогресса в проекте, они перенесли работу в первый офис Google – арендованный гараж. 27 сентября 1998 г. компания Google Inc. официально родилась.

С 1998 года многое изменилось... Компания постоянно меняется, да и мы растем с ней. Сейчас техногигант разрабатывает много продуктов, дело не ограничивается только поисковиком, большинство наших смартфонов также имеют долю от Google – Android. Мы пользуемся разнообразными сервисами типа YouTube, Google Photo, Google Docs и т.д. Но самое главное достижение – миллиарды людей со всего мира используют Google для поиска, общения, работы, развлечений и многое другое!