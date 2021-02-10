Google Chrome перестал обновляться на Android-устройствах в России

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Блокировка или технический сбой?

Google была в числе первых компаний, кто ввел санкции против России из-за войны в Украине. Создается впечатление, что компания постепенно сворачивает свой бизнес на российском рынке и пользователям необходимо продумывать, куда и как мигрировать с сервисов компании, искать альтернативные варианты софта.

Одним из шагов Google стала отмена всех платных подписок и невозможность совершать покупки в Play Store. Теперь пользователи из России столкнулись с тем, что они лишены возможности обновить браузер Chrome через магазин приложений Google. Никаких официальных объявлений по поводу введения ограничений компания не делала, возможно, она по-тихому лишила возможности обновить Google Chrome и блокирует установку новой версии браузера.

Очевидно, что проблема носит массовый характер и никак не зависит от версии операционной системы Android, а также производителя гаджета. На устройствах Apple актуальная версия браузера устанавливается без проблем. Поэтому не стоит списывать со счетов то, что проблема может носить исключительно технический характер. Стоит дождаться комментариев Google на предмет невозможности российским пользователям обновить Chrome.

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Источник: ferra