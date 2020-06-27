Google делает ставку на умные очки. К чему это приведёт?

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В 2012 году Google представила один из самых передовых своих продуктов —﻿﻿﻿ ﻿Project Glass. Это был чуть ли не первый коммерческий запуск умных очков в мире, и вся индустрия находилась в волнении. К сожалению, глобальный успех к продукту не пришёл, им заинтересовались только больше компании.

Теперь Google собирается попробовать снова зайтина этот рынок.

Что нужно знать?

Низкие продажи были обусловлены прежде всего высокой ценой. В то время 1500 долларов, за которые они продавились, были очень большими деньгами. Теперь по сопоставимой цене можно будет купить самую лучшую версию нового iPhone, так что высокий прайс на этот раз не будет мешать настолько заметно.

На планы Google, скорее всего, повялили и слухи, что Apple также работает над умными очками. Учтивая, что у корпорации добра уже есть опыт, было бы странно не попробовать ещё раз.

North, Focals и Google

Компания Alphabet, которой принадлежит Google купила производителя носимых устройств North за 180 миллионов долларов! Многие знают, что этот бренд известен своими умными очками Focals. Скорее всего, Google собирается взять компанию под своё крыло и показать Focals 2.0, которые станут «самым значим продуктом в индустрии»﻿. При разработке особое внимание уделялось уменьшению габаритов. Компания поставила перед собой цель сделать очки как можно меньше напоминающее громоздкий VR-шлем.

Вполне возможно, что если с Focals 2.0 всё получится Alphabet, вдохновится опытом теперь уже своей дочерней компании и создаст новые Google Glass.

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Источник: phonearena