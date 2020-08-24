Google готовит свою Android-TV приставку мини-формата

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Google решили не отставать от рынка, и уже вовсю готовят к выходу новый вариант Chromecast со встроенным Android-TV.





Chromecast от Google – не инновационный продукт, но его огромная заслуга в том, что он помог популяризировать Android на телевизоре. Так или иначе, отчасти благодаря этой маленькой коробке, мы имеем такую бешеную популярность «TV-боксов». И, завоевав популярность на почве простой трансляции изображения с мобильных устройств, Google планирует расширять функционал своей продукции.

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Еще в начале года по Сети ходили слухи, что компания выпустит Chromecast Ultra – свою Android-TV-приставку. Судя по всему, новинка стала ближе к выходу на рынок.





Как сообщает издание 9to5Google, компания подал заявки в Федеральную комиссию связи США (FCC) на два новых устройства под модельными номерами GZRNL и G9N9N.

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В описании заявки первый гаджет обозначен как «Интерактивное устройство медиапотока», а второй – «Беспроводное устройство». Издание сделало вывод, что перед нами та самая приставка Chromecast Ultra и ее пульт дистанционного управления.

Мини-приставка имеет кодовое название «Sabrina». Устройство позволит пользователям получить доступ к полной версии Android TV на экране телевизора, который сможет управляться с помощью выделенного пульта дистанционного управления. При желании, вы все так же сможете подключиться к вашему мобильному устройству.

Согласно предыдущей утечке, приставка может похвастаться поддержкой разрешения 4Kс одновременной поддержкой частоты кадров в 60 FPS. Порадует Chromecast Ultra и поддержкой HDR и Dolby Vision, а также автоматическим режимом низкой задержки, который может помочь уменьшить задержку при работе с Google Stadia.

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Источник: 9to5Google