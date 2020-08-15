Google Duo - всё: Google хочет убрать приложение для видеосвязи и объединить его с Meet

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Google решил удалить Google Duo из Play Store – теперь основным для компании сервисом видеосвязи станет Meet.





Как бы иронично это не звучало, но Google решила похоронить еще один свой проект. Google – компания, которая создает и уничтожает столько проектов, что и Microsoft не снилось, и всякий раз, когда появляется новый сервис, в Сети задаются вопросом, как долго компания продержит его в этот раз. Это было с Google Play Music, с Google+ и вот, похоже, пришло время Duo.

Об этом рассказало известное издание 9to5Google. Напомним, Duo был запущен несколько лет назад, и он должен был стать ответом Google на Facetime от Apple. Но, как говорится, не получилось, не фортануло – приложение оказалось далеко не самым популярным сервисом видеозвонков.





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Решение прекратить существование Duo идет от Хавьера Солтеро (Javier Soltero), директора Google G Suite. Солтеро был назначен ответственным за услуги потребительской связи еще в мае этого года. Судя по всему, изучив показатели Duo, он решил, что содержать Duo и Meet при их одинаковом функционале – бессмысленно. Таким образом, Meet в скором времени станет единственным сервисом видеосвязи от Google, как для обычных юзеров, так и для предприятий. По данным 9to5Google, объединение двух сервисов имеет кодовое название Duet (Duo + Meet = Duet).

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Когда именно проект Duo закроют неизвестно, но это может занять до двух лет. Но до того как это случится, несколько его особенностей будут внесены в Meet: сквозное шифрование, 3D-эффекты, а также возможность начать видео-звонок через смартфон.﻿





Источник: 9to5Google