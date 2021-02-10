Google массово сливает личные данные, прилично зарабатывая на этом

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Вы и ваши устройства спонсируют Google

По логике Google и безопасность — должны быть понятиями почти синонимичными. Ведь компания должна стоять на страже защиты пользовательских данных, и она неоднократно заявляла, что нет ничего приоритетнее, чем приватность и конфиденциальность. По факту же, Google следит за пользователями и все для того, чтобы показывать им релевантную рекламу. Выяснилось, что поисковый гигант не пойми куда передает почти тоннами личную информацию.

Издание Bloomberg провело расследование, по результатам которого выяснило, что из $68 млрд квартальной прибыли Google около $54 млрд пришлось на рекламу. Помогать компании зарабатывать такие барыши невольно помогают сами пользователи. Каждый раз, когда пользователь открывает приложение на своем смартфоне или просматривает веб-страницу, за «кулисами» уже начинается аукцион за данные пользователя и его внимание. Информация о нем передается третьим лицам для показа релевантной рекламы, а получают ее те компании, которые предложат наилучшую цену за получение данных.

В отчете Ирландского совета за гражданские свободы говорится, что рекламные платформы передают данные о местонахождении и привычках американцев и европейцев около 178 триллионов раз в год. Согласно отчету, Google передает одни и те же данные более 70 миллиардов раз в день в США и Европе. Известно, что только данные об американских пользователях Google передает 4700 компаниям по всему миру.

Каждая передача данных или «трансляция» от Google, как ее называют в отрасли, включает в себя данные о местоположении человека (в том числе «гиперлокальный» таргетинг), личные характеристики и привычки просмотра, чтобы помочь рекламным фирмам получать информацию о каждом пользователе. Т.е. по факту поисковый гигант торгует личными данными.

Своим поведением Google фактически рискует конфиденциальностью пользователя, поскольку не может гарантировать, что данные о нем не попадут в руки злоумышленников. И такая угроза будет расти по мере распространения различных умных устройств, способных отслеживать поведение пользователей.

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Источник: bloomberg