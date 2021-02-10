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Google может потерять $3 млрд из-за дружбы Samsung и Microsoft

17.04.2023 145 0

Задержка гугл во введении искусственного интеллекта может стоить дорого.

Google уже давно является бесспорным лидером среди поисковиков с долей рынка более 90%. Такое доминирование часто вызывает беспокойство среди антимонопольных комитетов и других органов регулирования.

 

google

 

Однако это может быть первым случаем за долгое время, когда титану индустрии придется волноваться о своей рыночной позиции, поскольку Samsung начала везти разговоры о том, чтобы сделать Bing поисковой системой по умолчанию в своих устройствах.

 

Поисковая система Bing от Microsoft годами пыталась хоть чуть-чуть догнать Google в распространении, но интеграция технологии искусственного интеллекта в виде чат-бота ChatGPT в Bing сделала его умнее, чем когда-либо раньше.

 

Microsoft-Bing

 

Это представляет огромную угрозу для Google, которая не смогла столь же успешно продемонстрировать свой AI Bard. Контракт Google с Samsung приносит компании годовой доход в размере 3 миллиардов долларов, и потеря Samsung может привести к потере годового дохода в размере 20 миллиардов долларов, если Apple решит последовать примеру и также переключится на Bing.

 

Конечно далеко не все будут пользоваться поисковиком по умолчанию, но статистика показывает, что есть очень немалый процент людей, которые пользуются именно тем, что дали, они просто не умеют его менять.

 

бабушка со смартфоном

 

Google реагирует на это, ускоряя внедрение своих технологий искусственного интеллекта. Впервые поисковый гигант понимает, что они немного упустили момент и недооценили искусственный интеллект. Такая ошибка может стоить компании очень дорого, и мы с большим интересом будем наблюдать за дальнейшим развитием событий.

 

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Источник: nytimes

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 17.04.2023

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Google может потерять $3 млрд из-за дружбы Samsung и Microsoft