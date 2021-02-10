Поиск Google учится резюмировать статьи с помощью ИИ

50

Резюмирование статей – пока только в бете SGE для Android и iOS

Около трех месяцев назад Google запустил экспериментальный поиск Search Generative Experience (SGE) на основе ИИ. С тех пор бета-версия SGE получила несколько интересных функций, новейшей из которых стало резюмирование длинных статей.



При просмотре ИИ создает список ключевых пунктов для быстрого ознакомления с основными темами статьи. Также будут созданы ссылки на полный текст для удобного перехода к нужному содержанию. Будет доступна опция «Найти на странице» (Explore on page), которая отображает вопросы по содержанию статьи и позволяет переходить в соответствующий раздел, чтобы узнать больше.

«Цель состоит в том, чтобы проверить, как генеративный искусственный интеллект может помочь вам ориентироваться в информации из интернета и еще быстрее добраться до сути того, что вы ищете», – Google.



Новая функция будет работать не на всех сайтах. По словам Google, она работает только со статьями, считающимися общедоступными в интернете. Похоже, это связано с ограничением доступа к закрытым материалам и правами на обработку контента с помощью ИИ.

Чтобы использовать инструмент, вы можете принять участие в тестировании SGE. Но Google говорит, что опция также доступна как отдельный эксперимент в Search Labs. Функция резюмирования работает только в приложении для Android и iOS.



Также Google показал еще две способности SGE. Одна из них – словарь: наведите курсор мыши на научные, экономические, исторические и другие термины, чтобы получить определение и просмотреть дополнительные материалы по теме. Еще ИИ научился генерировать более понятный для просмотра программный код с подсветкой синтаксиса.

Источник: Android Authority