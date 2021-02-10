Google News прекращает поддержку журналов 18 декабря: успейте сохранить приобретенный контент!

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Еще один шаг от Google ﻿

В скором времени Google News прекратит поддержку журналов, и у вас есть ограниченное время, чтобы успеть вовремя принять меры.

Прекращение всей поддержки журнального контента в Google News начнется за неделю до Рождества – 18 декабря 2023 года. Тем, кто подписан на этот тип контента, придется найти другой способ доступа к любимым журналам.

В течение оставшегося месяца Google позволяет пользователям экспортировать и сохранять приобретенный журнальный контент. Подписавшиеся на журналы с интерактивными элементами смогут получить возмещение от Google.

Вот что рассказал член команды Google News Team: “Что касается контекста, то Google Новости играют ключевую роль в медийном ландшафте, поддерживая более 2300 новостных агентств. Ежемесячно он генерирует более 24 миллиардов переходов на веб-сайты издателей через Поисковую систему Google и Новости Google. Внезапное прекращение поддержки журналов поднимает вопрос об эволюции привычек пользователей по потреблению медиа”.

Источник: androidheadlines