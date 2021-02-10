Google новый цвет для смартфонов Pixel 8. Это кому нужно?

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Это кому нужно?

Еще в октябре 2023 года Google представила смартфоны Pixel 8. И сейчас мы получили небольшое обновление цветов. Напомним, обычная версия была в цветах Obsidian, Hazel и Rose, а модель Pro была представлена в Obsidian, Porcelain и Bay.

Объявление было сделано через официальный аккаунт компании в X, в котором содержится бинарная последовательность, намекающая на появление "Новый год, новая капля". Сопроводительная ссылка перенаправляет пользователей в Google Store и тизерное видео, демонстрирующее фразу "itsaliving" в мятно-зеленом цвете, предлагая взглянуть на будущую цветовую опцию.

25 января 2024 года, в тот же день, когда будет представлен цвет, Google организует мероприятие по росписи муралов в центре Нью-Йорка с участием художника @itsaliving .

Серия Pixel 8, представленная в октябре 2023 года, состоит из двух смартфонов, а третья модель (Pixel 8a) ожидается позже в 2024 году. Конкретная модель, получившая цвет Minty Fresh, останется в тайне до следующей недели.

Источник: X