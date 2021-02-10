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Google официально тизерует Pixel 8 Pro и Pixel Watch 2

07.09.2023 50 0

ливни уже не сдержать

 

Компания Google опубликовала тизер к предстоящей презентации новых устройств Pixel 4 октября. В видео впервые показан дизайн смартфона Pixel 8 Pro, смарт-часов Pixel Watch 2 и наушников Pixel Buds Pro.

 

Google официально тизерует Pixel 8 Pro и Pixel Watch 2 – фото 1

 

Первое изображение показывает камерный бар Pixel 8 Pro и одну камеру в большом размере. Телефон представлен в цвете "Porcelain".

 

Google официально тизерует Pixel 8 Pro и Pixel Watch 2 – фото 2

 

Также в тизере показан Pixel Watch 2, который выглядит идентично прошлогоднему Pixel Watch с загнутым экраном, и этот же цвет, который будет во всех продуктах компании в этом году, даже Pixel Buds Pro обновят ради добавления этого цвета. И снова компания стесняется своих рамок, однако на одной фотографии они их показали: картина не для людей с чувствительной психикой, огромные рамки.

 

Pixel Watch 2

 

Также, на фотографии задней части Pixel 8 Pro видна тройная основная камера вместе со вспышкой и датчиком температуры.

 

 

Ну и конечно упоминание о дате презентации – 4 октября технологи могут обвести у себя в календаре как день анонса.

 

Источник: 9to5google

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 07.09.2023
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Google официально тизерует Pixel 8 Pro и Pixel Watch 2