Google Pixel 6a задерживается. Причина избитая

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Выход бюджетного Pixel-фона перенесли на два месяца

Как сообщается, Google пришлось отложить выпуск Pixel 6a, анонс которого первоначально ждали в мае. К сожалению, перенос сроков выхода может коснуться и смарт-часов Pixel Watch, которые должны были стать первым носимым устройством компании и предложат операционную систему Wear 3.0.

Об отложенном релизе Google Pixel 6a рассказал известный блогер Джон Проссер. По его данным, срок выхода смартфона перенесли на конец июля. Причина этого шага банальная и самая распространенная — продолжающийся дефицит чипов. По общему мнению, Google планирует оснастить Pixel 6a своей SoC Tensor первого поколения, той же, что используется в Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Похоже, что Samsung не успевает произвести этот процессор в достаточном количестве из-за перегруженности линий по производству однокристальных систем.

При этом Джон Проссер высказывается о том, что компания еще не приняла решение о переносе сроков выхода Pixel Watch, в ее расписании все еще значится май как время анонса смарт-часов. Тем не менее он добавляет, что его источник «полагает, что вскоре его тоже могут подвинуть». По слухам, Google Pixel Watch должны предложить 32 Гб постоянной памяти, чип Exynos или Snapdragon Wear 5100, которому еще предстоит дебютировать.

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Источник: twitter