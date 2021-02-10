В Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro установлен не тот сенсор камеры, на который все надеялись – XDA

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Сенсор Samsung﻿ ﻿ISOCELL GNV﻿ не такой мощный, как GN2﻿

В ходе мероприятия Made by Google компания заявила, что Pixel 8 и Pixel 8 Pro используют новый датчик основной камеры, обеспечивающий на 21% лучшую производительность в сценариях со слабым освещением, но все еще имеющий те же 50 Мп, что и Samsung GN1, который использовался в Pixel 6 и Pixel 7. Однако в Google не сказали, какой конкретно датчик используется. Новая информация проливает на этот свет.



В преддверии запуска Pixel 8 слухи утверждали, что Google перейдет на датчик камеры Samsung ISOCELL GN2. Но с приближением запуска это казалось все менее вероятным. Наиболее заметной была утечка спецификаций, где сенсор гораздо больше совпадал по характеристикам с ISOCELL GN1, который присутствует в Pixel 6 и Pixel 7, чем с ISOCELL GN2.



По словам Бена Сина из XDA-Developers, наиболее вероятным ответом на вопрос, какой датчик камеры серии Pixel 8 является Samsung ISOCELL GNV, не GN2.



ISOCELL GNV – сенсор на 50 МП, который Samsung не афиширует. За последние пару лет он использовался на многих устройствах Android, в частности, у Vivo X80 Pro, вышедшем в середине 2022 года. Kimovil, сайт сравнения смартфонов, также упоминает этот датчик у Pixel 8 и 8 Pro, но непонятно, какой информацией они пользуются.



Официально до сих пор точно не известно, какой датчик установлен Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Однако, поскольку Google четко подтвердил, что используется именно новый датчик, а спецификации не указывают на GN2, Samsung ISOCELL GNV кажется наиболее вероятным. Точки над «i» расставит только демонтаж устройства, который рано или поздно произойдет.

Источники: 9to5google , XDA