Google Pixel Watch готовы к анонсу. И вот доказательство

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Интерактивное руководство для смарт-часов готово

О том, что Google готовится выйти на рынок умных часов, говорят давно. Были предположения, что Pixel Watch станут тем эталонным носимым гаджетом, который должен стать в один ряд с устройствами от Apple и Samsung. Ему приписывали премиальное «железо» и мощный софт Wear OS, чтобы предложить лучший пользовательский опыт. Но до сегодняшнего дня, все эти предсказания так и оставались разговорами.

Почему? Поговаривали, что долгое время Google считала, что Pixel Watch не идеальны и не готовы выполнить ту миссию, которая на них возложена. Но, похоже, что мнение компании изменилось и она наконец-то готова показать продукт, за который не будет стыдно. Предполагается, что на предстоящей майской конференции Google I/O компания представит Pixel Watch.

Насколько этот прогноз верен, точной информации нет. Но известный и авторитетный сетевой информатор Эван Бласс подкинул информацию, которая может косвенно указывать на предстоящий релиз Pixel Watch. Он слил в сеть скриншот с интерактивным руководством для смарт-часов Pixel Rohan (кодовое название Pixel Watch) с Wear OS 3.1. Это указывает на то, что носимый гаджет действительно есть и практически готов к дебюту. А вот станет ли он героем Google I/О, узнаем 11 и 12 мая, когда и пройдет конференция для разработчиков.

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Источник: twitter