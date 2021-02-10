Google поиск получил возможность генерировать картинки через ИИ – когда будет доступно?

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НОВЫЕ ГРАНИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Компания Google обновляет свой инструмент Search Generative Experience (SGE), добавляя возможности генерации изображений и текста с помощью искусственного интеллекта.

SGE позволяет получать ответы на вопросы в диалоговом режиме. Обновление, которое разворачивается с 12 октября, добавит поддержку команд типа "нарисуй" или "образы", для создания изображений по описанию. Эта функция основана на моделях семейства Imagen от Google.

Пользователи могут генерировать до 4 изображений по запросу. Все сгенерированные изображения будут иметь специальную маркировку и водяные знаки, чтобы обозначить их искусственное происхождение.

Также добавлена возможность генерировать тексты – заметки, очерки и т.п. Есть варианты настройки длины и тона текста.

Обновление SGE будет постепенно разворачиваться для англоязычных пользователей США. Чтобы воспользоваться новыми функциями, нужно быть старше 18 лет и подписаться на SGE через Google Labs. А если вы не из США – ваша задача сделать так, чтобы Google считал, что вы являетесь Американцем, и тогда можете получить доступ к этой функции уже в ближайшее время

Источник - 9to5google