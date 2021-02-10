Google представила Android 13: какие изменения и список смартфонов, которые получат Android 13 Beta 2

347

Ставка на конфиденциальность, безопасность и индивидуальность

Вчера стартовала конференция для разработчиков Google I/O, и компания анонсировала целый ряд новинок, включая среднебюджетный Pixel 6a и смарт-часы Pixel Watch. Конечно же, среди новых продуктов оказалась и новая итерация фирменной мобильной операционной системы — Android 13.

Говоря о новой версии Android, компания заявила, что продолжила улучшать качество и производительность платформы, опираясь на ряд важных для пользователей областей, такие как конфиденциальность и безопасность, а также персонализация и работа на устройствах с большим дисплеем.

Google говорит, что с Android 13 пользователи получают больше контроля над тем, какими личными данными они готовы делиться, и смогут более тонко контролировать то, к каким файлам могут получить доступ приложения. Вместо разрешения полного доступа к «Файлам и мультимедиа», теперь есть возможность выбрать между двумя новыми категориям: «Фото и видео» и «Музыка и аудио». Компания также внедряет новую опцию, позволяющую конкретизировать фотографии или видео, к которым получают доступ приложения, вместо того, чтобы делиться всей своей медиатекой с приложением.

С приходом Android 13 пользователи смогут больше контролировать то, как они взаимодействуют с приложениями и уведомлениями, поскольку приложения обязательно должны получить разрешение, прежде чем отправлять уведомления в Android 13. Компания также сокращает количество программ, которым требуется определение местоположения. Например, больше не нужно будет предоставлять местоположение приложениям, чтобы активировать сканирование Wi-Fi.

Среди прочего новая версия зеленого робота будет автоматически «зачищать» историю буфера обмена через короткий промежуток времени. Одним из интересных инструментов, которые приносит с собой Android 13, станет возможность просто и быстро копировать фрагмент текста или изображения на одном устройстве и вставлять его на другом. Никаких сообщений или электронных писем при этом не требуется.

В Android 13 компания продолжает идти по пути унификации внешнего вида, предложив ряд цветовых вариантов тем и возможность адаптировать иконки сторонних приложений к единой цветовой схеме. К числу полезных изменений можно причислить языковые настройки, когда пользователи могут назначить конкретный язык для каждого из приложений.

После анонса Android 13 компания выпустила вторую бета-версию прошивки и установить ее могут не только обладатели Pixel-фонов, начиная с Pixel 4, но и владельцы устройств других компаний, участвующие в программе бета-тестирования: Asus Zenfone 8, Oppo Find N, Oppo Find X5 Pro, realme GT 2 Pro, OnePlua 10 Pro, Sharp Aquos Sense 6, Tecno Camon 19 Pro 5G, Vivo X80 Pro, Xiaomi 12/12 Pro и ZTE Axon 40 Ultra.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿﻿

Источники: androidauthority, techcrunch