Google представила программу "Pawtraits Kit", которая призвана помочь животным найти дом и предоставляет бесплатные Pixel 8 Pro приютам.

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Найти дом для четырехлапых друзей через фото

Приюты для животных переполнены четырехлапыми друзьями, которые ищут дом. Как считает Google: "Не бывает собак, которых нельзя усыновить, но плохие фотографии могут уничтожить их шансы на то, что они найдут свой дом навсегда".

Именно поэтому технологический гигант представит свой "Pawtraits Kit" и предлагает его приютам для животных.

Этот бесплатный набор содержит Pixel 8 Pro, подставку для камеры, несколько цветных фонов и даже игрушки для собак, которые получают приюты для животных по всей территории США. В видеоролике показано, как приюты могут воспользоваться преимуществами новейших инструментов с искусственным интеллектом в линейке Pixel 8, таких как Photo Unblur, Magic Editor и Magic Eraser.

Google отмечает, что плохие фотографии, пиксельные и размытые при плохом освещении, "часто препятствуют устройству собак".

Приюты могут подать заявку на получение наборов Pixel Pawtraits, заполнив форму в Google: "Команда Google Pixel пытается помочь собакам найти свой вечный дом, предоставляя избранным приютам инструменты, необходимые для создания удивительных, волшебных фотографий и видео своих обитателей, чтобы каждый пушистый друг мог показать себя с лучшей стороны".

Пока программа доступна только в США и неизвестно, хочет ли Google расширять ее на другие регионы, но концепция кажется интересной. Надеемся, что все животные найдут свой дом!

Источник: Google Pixel (X)