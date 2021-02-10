Google сделала первый шаг к выходу Android 13. Встречайте, Android 13 Developer Preview 1

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О новшествах известно крайне мало

Вчера, 10 февраля, Google выпустила Android 13 Developer Preview 1. Это уже 7 год подряд, когда компания предлагает ранний взгляд на то, в каком направлении развивается операционная система. Первое превью вновь выходит в феврале, чтобы у разработчиков было больше времени для предоставления отзывов и обновления приложений. Всего таких превью будет шесть прежде чем компания выпустит стабильную сборку Android 13.

В качестве ключевых столпов, на которых построена Android 13, стоит назвать конфиденциальность и безопасность. Цель компании — «создать ответственную и высококачественную платформу для всех, предлагая более безопасную среду на устройстве и больше контроля для пользователей». Это прослеживается в Developer Preview 1 в системном средстве выбора фотографий, где предложили «штатный и оптимизированный способ безопасного обмена как локальными, так и облачными фотографиями».

Пользователи вольны выбирать, какими изображениями и видео делиться, а API-интерфейс средства выбора фотографий позволит приложениям получить доступ к общим медиафайлам без разрешения на просмотр всего контента на устройстве. А еще доработали сервис Nearby для более безопасного Wi-Fi-соединения к сторонним точкам доступа без необходимости подтверждать месторасположение.

Среди прочих особенностей Android 13 стоит отметить желание компании и дальше развивать концепцию Material You, чтобы она пришла на приложения от сторонних разработчиков. Предложили возможность создания утилитами системных диалогов, демонстрирующих плитки быстрых настроек, которые пользователи могут затем добавлять одним нажатием, настройку для всех языков и более быструю расстановку переносов. Есть также обновления OpenJDK 11 и программируемые шейдеры, новые модули Project Mainline для Bluetooth и сверхширокополосного доступа, которые можно обновить через Play Store.

Google не стала раскрывать всех деталей об изменениях и новшествах в Android 13, но пообещала рассказывать больше о системе по мере наращивания темпов тестирования. Открытые бета-версии выйдут уже в апреле. На данном этапе установить Android 13 Developer Preview 1 могут только обладатели смартфонов Pixel, а скачать сборку можно по этой ссылке.

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Источник: 9to5google