Google теперь позволяет вам легко устанавливать собственный тон кожи по умолчанию и пол для поддерживаемых эмодзов в Gboard на Android

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Изменить оттенок кожи и стать одним прикосновением на клавиатуре Gboard

Теперь, выбрав другой оттенок кожи на клавиатуре с помощью длительного нажатия – Gboard сделает ваш выбор эмодзы по умолчанию, который появится в сетке. Однако это устанавливается для каждого символа отдельно.

Представьте, насколько сложно было бы набирать текст, если бы вам приходилось долго нажимать на каждую букву, чтобы превратить ее в прописную, а затем делать это еще раз, чтобы получить строчную букву. Это было бы болезненно, медленно и неприятно. И все же, когда мы хотим изменить цвет или гендерное представление нашего эмодзи, это именно то, через что нам придется пройти.

Сейчас Google обновляет Gboard таким образом, что когда вы "настроите один смайлик, этот параметр будет применен ко всем остальным совместимым смайликам на вашей клавиатуре". Раньше могло понадобиться "более 300 прикосновений, чтобы установить тон и пол каждого отдельного совместного эмодзи".

Сегодня эта функция появляется в Gboard для Android.

Между тем Google недавно провел исследования с участием 2 000 участников, "сбалансированно распределившихся между пользователями пяти оттенков смайликов", и обнаружил, что "возможность использовать оттенки смайликов создает ощущение связи, гордости и представительства".

Но участники исследования сообщили, что очень осторожно относятся к тому, что они используют оттенки эмодзи. К примеру, мы с гораздо большей вероятностью используем смайлик в частном групповом чате с близкими друзьями, чем когда публикуем сообщения на общедоступной доске объявлений, полной незнакомцев. Важно, что возможность отключить оттенки так же важна, как и возможность их использовать.

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Источник: google