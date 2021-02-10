Google разрабатывает режим восстановления для Android – аналог сброса к заводским настройкам, только без потери данных

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Восстановление ﻿﻿работы смартфона без потери данных

Сброс телефона до заводских настроек перед ремонтом сохраняет личные данные в безопасности, удаляя PIN-код, отпечатки пальцев и т.д. Другой способ, режим технического обслуживания без потери данных, предложил в своих телефонах Samsung. Google берет идею на вооружение для Pixel, а затем и для других смартфонов на Android.



Будущий режим восстановления Google Pixel ожидается в декабрьском обновлении ПО. Также Google сейчас внедряет нативное решение для Android, которое будет доступно всем производителям.



Это называется "Режим восстановления" (Repair Mode), судя по коду, закрепленному в репозитории AOSP, который заметил Мишаал Рахман. Режим включается с помощью желаемого метода аутентификации, а затем вам нужно будет использовать ту же аутентификацию, чтобы отключить его после возврата телефона из ремонта.



Когда режим восстановления активен, кажется, что выполняется новая установка ОС с новой учетной записью пользователя, в которой нет данных. Ваша учетная запись и данные останутся на устройстве, но они будут заблокированы и недоступны. Разработчики смогут отключить режим восстановления Android, если они предпочтут использование собственного аналогичного режима.



Эта функция еще не завершена – режим восстановления уже интегрирован в бета-версии Android 14 QPR1 для Pixel, но появится интерфейс, который поможет пользователю включить режим.



Google создала режим обновления на основе функции динамического обновления системы. Обычно это позволяет загрузить новый образ Android и запустить его в качестве гостевой ОС, не перезаписывая текущую инсталляцию. Для режима восстановления DSU просто загрузит исходный образ операционной системы, но с новой учетной записью пользователя.



Восстановление предоставит мастеру по ремонту доступ к аппаратному обеспечению телефона так же, как и сброс заводских настроек. Однако восстановить данные, когда вы получите телефон обратно, будет гораздо проще.

Источник: GSMArena