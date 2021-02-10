Google исправил недоступный накопитель и другие проблемы Pixel с Android 14 в обновлении за ноябрь

156

Google начал развертывать ежемесячное обновление программного обеспечения на ноябрь 2023 года. В частности, оно устраняет несколько заметных ошибок в смартфонах Pixel со стабильной Android 14, включая потерю доступа к накопителю в Pixel 6 и более новых.



Кроме уязвимостей системы безопасности Android, обновление UP1A.231105.00X содержит дополнительные исправления для устройств Google, начиная с Pixel 4a. Для этого смартфона это, вероятно, последнее ежемесячное обновление безопасности и версии Android, поскольку в этом месяце он достиг конца срока обслуживания. Pixel 4a (не 5G) также получает обновление системы безопасности, хотя это обновление Android 13 и указано под номером сборки TQ3A.230805.001.S1.

Список изменений в обновлении за ноябрь

Исправлена вспышка зеленого цвета, когда дисплей выключался при определенных условиях [для Pixel 7 Pro]

Исправлена нестабильность NFC и связанных служб при определенных условиях

Исправлена нестабильность системы, когда программы спрашивали программу, которая больше не установлена

Решена проблема, из-за которой на устройствах, где включено несколько пользователей, иногда не хватает места или они находятся в цикле перезагрузки [для Pixel 6, Pixel 6a, 6 Pro, 7, 7 Pro, 7a, планшета, Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro]

Устранена проблема, из-за которой значки на рабочем столе иногда исчезали после разблокировки устройства

Исправлено неправильное выравнивание обоев на устройствах с камерой с выемкой или перфорацией

Исправлены рывки экрана, когда регистрация прикосновения становится неточной [для Pixel 8 и Pixel 8 Pro]



Развертывание этого обновления будет продолжаться в течение недели. Для проверки готовности обновления для устройства выберите «Настройки» > «Система» > «Обновление системы».﻿

Источник: Phone Arena