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Google выпустила последнюю бета-версию Android 11

07.08.2020 728 0

Стабильная версия Android 11 будет представлена совсем скоро. Если точнее, по слухам, нас ждет совместная презентация с 5 поколением Pixel, которая намечена на октябрь этого года. Понимая, что нужно доводить прошивку до идеала, Google решила выпустить последнюю, третью по счету,  бета-версию Android 11, чтобы собрать все оставшиеся претензии и решить все проблемы.

 

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Google выпустила последнюю бета-версию Android 11 – фото 1

 

По словам многих тестировщиков, Android 11 уже достиг нужного уровня стабильности на второй бета-версии прошивки, поэтому большинство изменений в новой версии – это различные исправления и оптимизации. Как отметил представитель Google, «эта бета-версия ориентирована на то, чтобы помочь разработчикам внести последние штрихи в свои приложения по мере их подготовки к Android 11, включая официальный API 30 SDK и инструменты для сборки Android Studio».﻿

 

Google выпустила последнюю бета-версию Android 11 – фото 2

 

Исключением являются некоторые обновления API, направленные на развитие совместного сервиса Google и Apple – Exposure Notification – который был создан для того, чтобы мониторить распространение COVID-19. Теперь пользователи смогут использовать этот сервис без включения параметров определения местоположения устройства.

 

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В остальном, в третьей «бетке» нет никаких сюрпризов, учитывая, что бета-тестирование идет уже очень долго и прошло уже несколько различных этапов. В основном, Google хочет, чтобы разработчики убедились, что их приложения готовы к новой версии, которая включает в себя довольно много изменений.

 

Google выпустила последнюю бета-версию Android 11 – фото 3

 

Источник: Phone Arena

 

Google Android 11
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 07.08.2020

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Google выпустила последнюю бета-версию Android 11