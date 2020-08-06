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Планы Google на 2021 год по части смартфонов

06.08.2020 432 1

Google еще не выполнила собственный план премьер на нынешний год, но уже есть представление, какие новинки компания может представить в 2021 году. Ресурсу 9to5google удалось получить доступ к внутренним документам компании, которые и раскрывают ее планы по части выпуска новых устройств.

 

Планы Google на 2021 год по части смартфонов – фото 1

 

В самой документации перечислены сборки Android для уже вышедших аппаратов и тех, которым только предстоит дебютировать. Среди новичков упомянут Google Pixel 5a с кодовым именем «barbette» и еще три неизвестные модели, с именами «raven», «oriole» и «passport». Предполагается, что первые два кодовых имени получили аппараты семейства Pixel 6, а вот «passport» — кодовое имя складного смартфона. В качестве времени выхода всех новинок указан 2021 год.

 

Планы Google на 2021 год по части смартфонов – фото 2

 

Кроме того, в документах было найдено подтверждение, что премьера Pixel 5 состоится в октябре нынешнего года — устраивать анонс своих смартфонов во второй осенний месяц уже стало традицией для Google. Ходят слухи, что прием предзаказов на пятое поколение Pixel-фонов стартует 8 октября и очень похоже, что в этот день и состоится премьера устройств, а также выйдет финальная версия Android 11.

 

Источник: 9to5google

Google
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 06.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
ДмитрийВ 0
Дизайн здорового человека.
06.08.2020 20:20
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Планы Google на 2021 год по части смартфонов