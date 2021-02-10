Google сломала последние Pixel обновлением с искусственным интеллектом

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Никогда такого не было и вот снова

Компания Google сразу после ежегодной презентации Google IO выпустила обновление для смартфонов двух последних поколений. Судя по всему, он содержал те самые, очень много раз упоминавшиеся обновления с искусственным интеллектом.

Прошивка стала доступна для Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 7 и Pixel 7 Pro и она имела серьезный недостаток.

Обновления для смартфонов Google не в первый раз несут с собой проблемы, которые затем устраняются последующими апдейтами. После установки новой версии программного обеспечения смартфоны стали разряжаться на глазах и греться даже в режиме ожидания.

Проблема кроется в сервисе Android System Intelligence и приложении Google. Проблема в том, что ел отключение или откат на прошлые версии не помогает, скорее всего ошибка кроется на сервере, а не на устройствах. Корпорация добра проблему не комментирует и, скорее всего, просто по тихому решит ее на своей стороне.

Но как много времени на это уйдет пока неясно. А еще меньше понятно, почему компания сама разрабатывающая Android чаще других сталкивается с подобными проблемами.

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Источник: engadget