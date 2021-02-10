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Google сделала редизайн своего стандартного приложения "Сообщения": пытаются походить на Apple?

26.08.2023 79 0

Действительно ли нам это нужно?

Еще в марте было включено значительное обновление интерфейса пользователя диктофона в Google Сообщениях, и теперь он испытал еще один обновленный дизайн.

 

google

 

Сегодня вы касаетесь и удерживаете микрофон в правом нижнем углу Сообщений, чтобы записать голосовое напоминание.

 

Последняя версия этого пользовательского интерфейса менее похожа на программу Recorder на Pixel. Вы получаете удобную инструкцию, а кнопки в форме таблеток расположены в нижней строке. Прикоснувшись к микрофону, начинается запись с отображением волны и счетчика. После остановки можно воспроизвести запись с возможностью прокрутки по временной шкале.

 

google

 

Есть большие кнопки с четкими надписями для «Удалить» и «Прикрепить», но процесс отправки состоит из двух этапов.

 

google

 

Это очень необходим капитальный ремонт и модернизация голосовых сообщений от Google. Осталось только дождаться обновления.

 

Это дополняет набор функций Сообщений, таких как обновленный дизайн главного экрана, о котором Google еще не объявил официально. В последнее время Google конкурирует с Apple, поэтому внедряет все больше полезных функций в интерфейс своих стандартных приложений.

 

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Источник: 9to5google

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 26.08.2023
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Google сделала редизайн своего стандартного приложения "Сообщения": пытаются походить на Apple?