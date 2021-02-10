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Переписка в Gmail с помощью эмоджа? Google может добавить новую интересную функцию

25.08.2023 55 0

Google не перестает удивлять новыми функциями

Мы уже привыкли выражать эмоции, реакции и отвечать на сообщения с помощью эмодзы, особенно это касается различных мессенджеров, таких как Telegram. Но в скором времени у Gmail от Google может появиться новая функция, которая позволит отвечать на электронные письма с помощью эмодзы. Эта информация приходит из скрытого кода, найденного в Gmail на устройствах Apple.

 

gmail


Эта функция эмодзы не совсем нова. Электронная почта Microsoft Outlook уже содержит нечто подобное. Вы можете нажать на смайлик и выбрать один из шести эмодзы, чтобы показать, как вы относитесь к электронному письму.


А вот когда появится новая функция – неизвестно. Мы точно не знаем, но поскольку код есть, это может произойти никогда. Также пока неизвестно, будет ли это одновременно для пользователей Apple и Android.


Короче говоря, эмодзы больше не только для того, чтобы отправлять сообщения друзьям. Они появляются в более официальных местах, таких как электронная почта. Поскольку Gmail, возможно, добавит эту функцию, это может сделать отправку электронной почты немного веселее и быстрее. Но помните, что эмодзы нужно использовать с умом и только там, где это целесообразно.


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Источник: gizmochina
Автор: Неля Самсон Дата публикации: 25.08.2023
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Переписка в Gmail с помощью эмоджа? Google может добавить новую интересную функцию