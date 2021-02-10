Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Горячая летняя распродажа AliExpress — девять смартфонов, которые можно купить дешевле

Горячая летняя распродажа AliExpress — девять смартфонов, которые можно купить дешевле

19.06.2021 379 0

Распродажа AliExpress — это отличный шанс урвать товары по меньшей цене. Это реальная возможность для выгодного шопинга и летняя распродажа Алиэкспресс не исключение. Она стартует 21 июня и продлится до 25 июня. Только в этот период можно урвать какие-то товары со скидкой до 70%. Но уже сейчас вы можете зайти на страницу товаров, доступных на AliExpress распродаже, чтобы подготовиться к ней и выбрать те товары, цены на которые вас устраивают, и вы хотели бы приобрести их за указанный прайс.

 

Горячая летняя распродажа AliExpress — девять смартфонов, которые можно купить дешевле – фото 1

 

Старту основной части летней AliExpress распродажи, предшествует этап «разогрева». Его цель — найти интересующие товары, собрать купоны и промокоды. Ваша задача найти те продукты, которые вы хотели бы приобрести, добавить их в корзину и оплатить их только во время старта распродажи — 21 июня в 10:00 МСК.

 

Полезные ссылки, которые помогут совершить покупки выгодно во время летней распродажи Алиэкспресс:

 

 

А теперь, чтобы этот материал не был лишен практической пользы, некоторые из интересных предложений, которые можно найти в рамках AliExpress распродажи. Выбираем смартфоны, которые можно купить по меньшей цене. Большая часть нашей подборки состоит из смартфонов Xiaomi, что неудивительно, у компании в лице ее брендов Redmi и POCO все еще получается делать хорошие аппараты по демократичной цене. А если еще и покупать их на Алиэкспресс распродаже, то получается, что есть шанс приобрести их за недорого.

 

OnePlus 8

Характеристики: Snapdragon 865, 8/128 Гб

Цена: $379 - https://lite.al/-2PzT

 

OnePlus 8 Pro 5G

Характеристики: Snapdragon 865, 8/128 Гб

Цена: $539 - https://lite.al/Psbqb

 

OnePlus 8T

Характеристики: Snapdragon 865, 8/128 Гб

Цена: $414,60 (предполагаемая цена для РФ, промокод "BEACH") - https://lite.bz/AdclT

 

Горячая летняя распродажа AliExpress — девять смартфонов, которые можно купить дешевле – фото 2

 

POCO F3

Характеристики: Snapdragon 870, 6/128 Гб

Цена: $333 - https://lite.bz/bc0e5

 

POCO X3 Pro

Характеристики: Snapdragon 860, 6/128

Цена: $214,99 - https://lite.bz/VOa-3

 

Realme GT 5G

Характеристики: Snapdragon 888, 8/128 Гб

Характеристики $429 - https://lite.al/yvLW-

 

Горячая летняя распродажа AliExpress — девять смартфонов, которые можно купить дешевле – фото 3

 

Redmi Note 10 Pro

Характеристики: Snapdragon 732G, 6/64 Гб

Цена: $249 - https://lite.al/qkFf3n

 

Redmi Note 10S

Характеристики: Helio G95, 6/64 Гб, NFC

Цена: $176 (предполагаемая цена для РФ, промокод "ZAGAR") - https://lite.bz/mp35N

 

Realme Narzo 30

Характеристики: Dimensity 700, 4/128 Гб, 5G

Цена: $154,81 - https://lite.bz/n0U34r

 

Добавляйте в корзину и оплачивайте 21 июня!

распродажа AliExpress
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.06.2021

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Горячая летняя распродажа AliExpress — девять смартфонов, которые можно купить дешевле