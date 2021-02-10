Горячая летняя распродажа AliExpress — девять смартфонов, которые можно купить дешевле

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Распродажа AliExpress — это отличный шанс урвать товары по меньшей цене. Это реальная возможность для выгодного шопинга и летняя распродажа Алиэкспресс не исключение. Она стартует 21 июня и продлится до 25 июня. Только в этот период можно урвать какие-то товары со скидкой до 70%. Но уже сейчас вы можете зайти на страницу товаров, доступных на AliExpress распродаже, чтобы подготовиться к ней и выбрать те товары, цены на которые вас устраивают, и вы хотели бы приобрести их за указанный прайс.

Старту основной части летней AliExpress распродажи, предшествует этап «разогрева». Его цель — найти интересующие товары, собрать купоны и промокоды. Ваша задача найти те продукты, которые вы хотели бы приобрести, добавить их в корзину и оплатить их только во время старта распродажи — 21 июня в 10:00 МСК.

Полезные ссылки, которые помогут совершить покупки выгодно во время летней распродажи Алиэкспресс:

А теперь, чтобы этот материал не был лишен практической пользы, некоторые из интересных предложений, которые можно найти в рамках AliExpress распродажи. Выбираем смартфоны, которые можно купить по меньшей цене. Большая часть нашей подборки состоит из смартфонов Xiaomi, что неудивительно, у компании в лице ее брендов Redmi и POCO все еще получается делать хорошие аппараты по демократичной цене. А если еще и покупать их на Алиэкспресс распродаже, то получается, что есть шанс приобрести их за недорого.

OnePlus 8

Характеристики: Snapdragon 865, 8/128 Гб

Цена: $379 - https://lite.al/-2PzT

OnePlus 8 Pro 5G

Характеристики: Snapdragon 865, 8/128 Гб

Цена: $539 - https://lite.al/Psbqb

OnePlus 8T

Характеристики: Snapdragon 865, 8/128 Гб

Цена: $414,60 (предполагаемая цена для РФ, промокод "BEACH") - https://lite.bz/AdclT

POCO F3

Характеристики: Snapdragon 870, 6/128 Гб

Цена: $333 - https://lite.bz/bc0e5

POCO X3 Pro

Характеристики: Snapdragon 860, 6/128

Цена: $214,99 - https://lite.bz/VOa-3

Realme GT 5G

Характеристики: Snapdragon 888, 8/128 Гб

Характеристики $429 - https://lite.al/yvLW-

Redmi Note 10 Pro

Характеристики: Snapdragon 732G, 6/64 Гб

Цена: $249 - https://lite.al/qkFf3n

Redmi Note 10S

Характеристики: Helio G95, 6/64 Гб, NFC

Цена: $176 (предполагаемая цена для РФ, промокод "ZAGAR") - https://lite.bz/mp35N

Realme Narzo 30

Характеристики: Dimensity 700, 4/128 Гб, 5G

Цена: $154,81 - https://lite.bz/n0U34r

Добавляйте в корзину и оплачивайте 21 июня!