Готовится чип Dimensity 2000. Вызов Snapdragon 875?

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Чипмейкер MediaTek активно развивает направление 5G-процессоров и на данный момент его чипы линейки Dimensity, являются одними из лучших в среднем классе. По инсайдерской информации, компания готовит к выходу свою флагманскую систему на чипе с интегрированным 5G-модемом, которая должна получить название Dimensity 2000.

Эволюция

О самом чипе известно лишь то, что он будет выполнен по 5-нанометровой технологии и его анонс должен состояться во втором квартале следующего года. Скорее всего, первые устройства с ним на борту появятся во второй половине 2021 года. Естественно, что показатели мощности и энергоэффективности в новом чипе будут улучшены по сравнению с Dimensity 1000+.

Да здравствует 5G для массового рынка

В этом году MediaTek активно развивает серию 5G-чипов Dimensity, отодвинув на второй план 4G-процессоры. С последними уже есть дефицит и ранее конца нынешнего года чипмейкер не сможет отгрузить их производителям смартфонов.

Сейчас компания готовит к выходу процессоры серии Dimensity 600, которые найдут свое применение в доступных устройствах с поддержкой сетей пятого поколения. Поговаривают, что 5G может прийти и на устройства начального уровня благодаря серии Dimensity 400.

Источник: gizmochina