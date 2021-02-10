Готовится к анонсу бюджетка Samsung Galaxy A03s

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Samsung Galaxy A03s за 150 евро предложит емкую батарейку и Helio G35

Через два дня состоится мероприятие Unpacked, где представят премиальные смартфоны линейки Galaxy Z. Это нишевые устройства и ориентированы на гиков, которым карманы деньги жмут. Для массовой же аудитории готовят вариант попроще — Galaxy A03s. Когда смартфон дебютирует, информации точной нет, а вот его характеристики уже появились в сети.

Samsung Galaxy A03s приписывают Infinity-V экран диагональю 6,5 дюйма и разрешением HD+. О повышенной герцовке речь не идет, все по классике — 60 Гц. В основе смартфона лежит восьмиядерный процессор Helio G35 с пиковой частотой 2,3 ГГц и графической подсистемой IMG PowerVR GE8320.

Разрешение фронтального модуля составило 5-мегапикселей и для основной камеры приготовили набор из трех датчиков, где в паре с главным модулем на 13-мегапикселей будут работать датчик глубины и макросенсор на 2 Мп.

Оперативной памяти Samsung Galaxy A03s предложит 3 Гб и постоянной 32 Гб. Обладать смартфон должен сканером отпечатков пальцев на боковой грани, USB Type-C портом, 3,5 мм разъемом для наушников и аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч. Габариты корпуса составит 166,6х75,9х9,1 мм. На выбор предложат три расцветки: синяя, черная и белая. Ценник на смартфон может составить 150 евро.

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Источник: 91mobiles