Готовится к выходу Xiaomi Mi 10S с поддержкой 5G и платформой от Qualcomm

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Xiaomi Mi 10S станет очередным продуктом компании с Snapdragon 870

Конвейер Xiaomi запущен и не останавливается ни на минуту. Даже дефицит комплектующих не способен остановить компанию, которая всеми силами хочет воспользоваться ситуацией с Huawei и упрочить свое положение на глобальном рынке. Если с выходом Xiaomi Mi 11 вы посчитали, что линейка Mi 10 закрыта, то вы ошибаетесь. Компании есть что предложить еще в рамках прошлогоднего флагманского семейства.

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Так сетевые источники утверждают, что до конца марта компания представит смартфон Xiaomi Mi 10S, в основе которого будет лежать платформа Qualcomm с поддержкой сетей пятого поколения. И, скорее всего, речь идет о новом чипе Snapdragon 870, который уже является «сердцем» Redmi K40. Это 7-нанометровый чип, восемь ядер которого разогнаны до частоты 3,2 ГГц, имеется графика Adreno 650 и модем Snapdragon X55.

Информация о Xiaomi Mi 10S ранее была найдена на просторах площадок электронной коммерции в Китае, а также в базах данных TENAA и бенчмарка Geekbench. Известно, что смартфон точно будет обладать 8 Гб оперативной памяти и операционной системой Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.

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Изображения с сайта TENAA указывают на то, что новинка получит изогнутый дисплей и, скорее всего, это будет OLED-матрица. На тыльной стороне Xiaomi Mi 10S установят четверную тыльную камеру, но вот какие датчики тут предложат, не сообщается. Судя по всему, это будет лайт-версия флагмана с целым рядом упрощений, где помимо аппаратной платформы пустят «под нож» камеру и, возможно, мощность быстрой зарядки.

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Источник: gizchina