Готовятся доступные планшеты Blackview Tab 11, Tab 6 и Tab 6 Kids

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Компания Blackview, которая больше известна как производитель защищенных смартфонов, имеет в своем портфолио умные часы, наушники, планшеты и прочие устройства. На ноябрь производитель запланировал выпуск планшетов Blackview Tab 11, Tab 6 и Tab 6 Kids.

Blackview Tab 11 будет позиционироваться как флагманский планшетный ПК. Он должен получить 10,36-дюймовый дисплей разрешением 2К, 8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гб и батарея емкостью 6580 мАч. Аппаратной платформой гаджета станет чипсет UNISOC T618, который по своей производительности может обойти Snapdragon 660 и Helio P70. Руководит работой планшета операционная система Android 11 с надстройкой от производителя Doke OS_P 2.0.

Планшеты Blackview Tab 6 и Tab 6 Kids будут обладать 8-дюймовыми экранами, чипсетом Unisoc T310, аккумулятором на 5580 мАч и оболочкой Doke OS_P 2.0. Компания заявляет, что Tab 6 будет своеобразной альтернативой смартфонам с возможностью совершать звонки, получит 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной с возможностью расширить ее на 128 Гб при помощи карты microSD, а также есть режим электронной книги.

Blackview Tab 6 Kids ориентирован на детей и благодаря поддержке двух симок и сотовой сети родители всегда смогут связаться со своим чадо. Есть поддержка GPS, BDS, Glonass и Galileo для построения маршрута, а также парочка динамиков. Ожидается, что Blackview Tab 11 должны представить 11 ноября, а Blackview Tab 6 дебютирует 15 ноября.