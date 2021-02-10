GPU от NVIDIA в мобильном чипе? Нет, и вот почему

458

Глава NVIDIA четко дал понять, что компания не намерена следовать за AMD в части создания графического чипа для мобильных платформ и в его словах есть резон

AMD сотрудничает с Samsung, результатом которого станет появление мобильного чипа Exynos нового поколения с графикой RDNA 2. Представить процессор должны в этом году и есть вероятность, что он ляжет в основу флагманской серии Galaxy S22.

Почему бы и NIVIDIA не попробовать выйти на рынок мобильных чипов со своей графикой? Тем более, что компания сейчас находится в процессе завершения сделки по покупке холдинга ARM, чьими наработками пользуются чипмейкеры, создающие процессоры для Android-устройств. Но глава NVIDIA Дженсен Хуанг в одном из интервью на выставке Computex 2021 заявил о том, что не стоит ожидать появления технологий компании в составе процессоров, созданных на базе архитектуры ARM.

Среди причин такого шага он назвал неспособность современных мобильных устройств к воспроизведению тяжелой графики. В частности, как пример он привел технологию трассировки лучей, предлагающую массивный объем данных. На данный момент смартфоны не способны обеспечить ее работу. Возможно, в будущем, когда придет время компания все же рассмотрит возможность появления ее разработок в мобильных чипах.

По словам топ-менеджера NVIDIA, лучшим решением компании для Android-устройств является облачный сервис GeForce Now, каталог которого насчитывает 1000 игр от 300 игровых студий и армия его пользователей насчитывает 10 млн геймеров в 70 странах мира.

«Именно так мы хотели бы охватить устройства на Android, Chrome, iOS, Mac OS, Linux, все виды устройств, будь то телевизор, мобильное устройство или ПК. Я думаю, что для нас сейчас это лучшая стратегия», — заявил Дженсен Хуанг.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: zdnet