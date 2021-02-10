График выхода патчей безопасности для смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO
Xiaomi объявила с какой периодичностью будут выходить обновления безопасности
Xiaomi изменила собственный график выпуска обновлений для своего обширного модельного ряда, включая Redmi и POCO. В своем заявлении она указала, что будет выпускать ежемесячные и ежеквартальные обновления безопасности для своих устройств в течение минимум 2-х лет. Патчи безопасности будут включать заплатки безопасности Android, выпущенные Google, а также исправление проблем и ошибок, специфичных для Xiaomi.
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На данный момент только три устройства могут рассчитывать на получение ежемесячных обновлений: Xiaomi Mi A2, Mi A2 Lite и Mi A3. Список же тех моделей, которые будут получать обновления безопасности ежеквартально насчитывает больше 60 аппаратов:
- Xiaomi Mi 10T Pro/Mi 10T/Mi 10T Lite;
- Xiaomi Mi 10i;
- Xiaomi Mi 9T Pro;
- Xiaomi Play;
- Xiaomi Mi 10/Mi 10 Lite 5G/Mi 10 Pro;
- Xiaomi Mi 9/Mi 9 Lite/Mi 9 SE;
- Xiaomi Mi 9T/Mi 9T Pro;
- Xiaomi Mi Note 10/Note 10 Lite;
- Xiaomi Mi Mix 3;
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G;
- Xiaomi Mi 11 Ultra;
- Xiaomi Mi A3;
- Redmi 7/7A;
- Redmi Go;
- Redmi Note 7/Note 7S/Note 7 Pro;
- Redmi 10X 4G;
- Redmi 8/8A/8A Dual/8A Pro;
- Редми 9/9 Prime/9A/9AT/9i/9C/9T/9C NFC;
- Redmi Go;
- Redmi K20/K20 Pro;
- Redmi Note 8/Note 8 Pro/Note 8T;
- Redmi Note 9/Note 9 Pro Max/Note 9S;
- Redmi Note 10 5G/Note 10 Pro/Note 10S/Note 10T 5G/Note 10 Pro Max;
- POCO C3;
- Poco F2 Pro;
- POCO M2/M2 Pro;
- POCO X2/X3/X3 NFC.
К этому перечню есть ряд вопросов. Так, в списке нет Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Lite 5G и Xiaomi Mi 11 Ultra. Также обращает на себя внимание упоминание Xiaomi Mi A3 в числе тех, кто будет получать и ежемесячные и ежеквартальные обновления. Что это означает, неизвестно. Возможно, впоследствии компания обновит список устройств, чтобы исправить все недочеты.
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Источник: xda developers
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