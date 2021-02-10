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График выхода патчей безопасности для смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO

14.07.2021 640 0

Xiaomi объявила с какой периодичностью будут выходить обновления безопасности

Xiaomi изменила собственный график выпуска обновлений для своего обширного модельного ряда, включая Redmi и POCO. В своем заявлении она указала, что будет выпускать ежемесячные и ежеквартальные обновления безопасности для своих устройств в течение минимум 2-х лет. Патчи безопасности будут включать заплатки безопасности Android, выпущенные Google, а также исправление проблем и ошибок, специфичных для Xiaomi.

 

График выхода патчей безопасности для смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO – фото 1

 

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На данный момент только три устройства могут рассчитывать на получение ежемесячных обновлений: Xiaomi Mi A2, Mi A2 Lite и Mi A3. Список же тех моделей, которые будут получать обновления безопасности ежеквартально насчитывает больше 60 аппаратов:

 

  • Xiaomi Mi 10T Pro/Mi 10T/Mi 10T Lite;
  • Xiaomi Mi 10i;
  • Xiaomi Mi 9T Pro;
  • Xiaomi Play;
  • Xiaomi Mi 10/Mi 10 Lite 5G/Mi 10 Pro;
  • Xiaomi Mi 9/Mi 9 Lite/Mi 9 SE;
  • Xiaomi Mi 9T/Mi 9T Pro;
  • Xiaomi Mi Note 10/Note 10 Lite;
  • Xiaomi Mi Mix 3;
  • Xiaomi Mi 11 Lite 5G;
  • Xiaomi Mi 11 Ultra;
  • Xiaomi Mi A3;
  • Redmi 7/7A;
  • Redmi Go;
  • Redmi Note 7/Note 7S/Note 7 Pro;
  • Redmi 10X 4G;
  • Redmi 8/8A/8A Dual/8A Pro;
  • Редми 9/9 Prime/9A/9AT/9i/9C/9T/9C NFC;
  • Redmi Go;
  • Redmi K20/K20 Pro;
  • Redmi Note 8/Note 8 Pro/Note 8T;
  • Redmi Note 9/Note 9 Pro Max/Note 9S;
  • Redmi Note 10 5G/Note 10 Pro/Note 10S/Note 10T 5G/Note 10 Pro Max;
  • POCO C3;
  • Poco F2 Pro;
  • POCO M2/M2 Pro;
  • POCO X2/X3/X3 NFC.

 

К этому перечню есть ряд вопросов. Так, в списке нет Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Lite 5G и Xiaomi Mi 11 Ultra. Также обращает на себя внимание упоминание Xiaomi Mi A3 в числе тех, кто будет получать и ежемесячные и ежеквартальные обновления. Что это означает, неизвестно. Возможно, впоследствии компания обновит список устройств, чтобы исправить все недочеты.

 

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Источник: xda developers

Xiaomi Redmi POCO
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 14.07.2021

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График выхода патчей безопасности для смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO