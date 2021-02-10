График выхода патчей безопасности для смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO

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Xiaomi объявила с какой периодичностью будут выходить обновления безопасности

Xiaomi изменила собственный график выпуска обновлений для своего обширного модельного ряда, включая Redmi и POCO. В своем заявлении она указала, что будет выпускать ежемесячные и ежеквартальные обновления безопасности для своих устройств в течение минимум 2-х лет. Патчи безопасности будут включать заплатки безопасности Android, выпущенные Google, а также исправление проблем и ошибок, специфичных для Xiaomi.

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На данный момент только три устройства могут рассчитывать на получение ежемесячных обновлений: Xiaomi Mi A2, Mi A2 Lite и Mi A3. Список же тех моделей, которые будут получать обновления безопасности ежеквартально насчитывает больше 60 аппаратов:

Xiaomi Mi 10T Pro/Mi 10T/Mi 10T Lite;

Xiaomi Mi 10i;

Xiaomi Mi 9T Pro;

Xiaomi Play;

Xiaomi Mi 10/Mi 10 Lite 5G/Mi 10 Pro;

Xiaomi Mi 9/Mi 9 Lite/Mi 9 SE;

Xiaomi Mi 9T/Mi 9T Pro;

Xiaomi Mi Note 10/Note 10 Lite;

Xiaomi Mi Mix 3;

Xiaomi Mi 11 Lite 5G;

Xiaomi Mi 11 Ultra;

Xiaomi Mi A3;

Redmi 7/7A;

Redmi Go;

Redmi Note 7/Note 7S/Note 7 Pro;

Redmi 10X 4G;

Redmi 8/8A/8A Dual/8A Pro;

Редми 9 /9 Prime/9A/9AT/9i/9C/9T/9C NFC;

Redmi Go;

Redmi K20/K20 Pro;

Redmi Note 8/Note 8 Pro/Note 8T;

Redmi Note 9/Note 9 Pro Max/Note 9S;

Redmi Note 10 5G/Note 10 Pro/Note 10S/Note 10T 5G/Note 10 Pro Max;

POCO C3;

Poco F2 Pro;

POCO M2/M2 Pro;

POCO X2/X3/X3 NFC.

К этому перечню есть ряд вопросов. Так, в списке нет Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 11 Lite 5G и Xiaomi Mi 11 Ultra. Также обращает на себя внимание упоминание Xiaomi Mi A3 в числе тех, кто будет получать и ежемесячные и ежеквартальные обновления. Что это означает, неизвестно. Возможно, впоследствии компания обновит список устройств, чтобы исправить все недочеты.

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Источник: xda developers