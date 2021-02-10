Xiaomi Mi 11 Lite может остаться эксклюзивом рынка

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Есть все предпосылки говорить, что Xiaomi Mi 11 Lite окажется единственным смартфоном с Snapdragon 780G

Весной нынешнего года Qualcomm представила чип Snapdragon 780G, который за его характеристики успели прозвать лайт-версией Snapdragon 888. Первый дебютант с ним на борту не заставил себя долго ждать и им стал Xiaomi Mi 11 Lite. Есть все предпосылки считать, что эта модель окажется единственной на рынке, кто обладает Snapdragon 780G.

В прошлом месяце состоялась премьера Honor 50 и Honor 50 Pro, которые первыми предложили новый процессор Snapdragon 778G. Эту же аппаратную платформу сватают таким моделям как Samsung Galaxy M52, Samsung Galaxy M52S, Realme GT Master Edition и Motorola Edge 20. Есть также вероятность, что Xiaomi CC 11 также получит Snapdragon 778G.

Странно, что следом за Xiaomi Mi 11 Lite на рынке не появилось больше устройств с Snapdragon 780G. Почему же так происходит? Ответ на этот вопрос дал директор по продуктам Xiaomi Ван Тенг Томас. Он заявил, что этот процессор стал эксклюзивным для Xiaomi и распродан. Получается, что Snapdragon 780G снят с производства и Xiaomi Mi 11 Lite рискует войти в историю как единственный смартфон с ним на борту.

Если этот чип хорош, то почему бы не продолжить его выпуск? Почему бы той же Xiaomi не выпустить еще модель с Snapdragon 780G? Ответов на данные вопросы нет.

Напомним, что Snapdragon 780G изготовлен по 5-нм технологии, предлагает два кластера ядер, где один занимает парочка высокопроизводительных ядер Cortex-A78 с тактовой частотой 2,4 ГГц, а второй — шесть ядер Cortex-A55, работающие на частоте 1,8 ГГц. В состав чипа входит видеоускоритель Adreno 642, ISP Spectra 570 и нейронный движок AI Engine шестого поколения.

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Источник: sparronews