Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Графика Snapdragon 8 Gen4 демонстрирует отличную производительность в тестах, но до выхода процессора еще далеко

Графика Snapdragon 8 Gen4 демонстрирует отличную производительность в тестах, но до выхода процессора еще далеко

06.11.2023 69 0

До выхода Snapdragon 8 Gen 4﻿ его характеристики и результаты могут измениться﻿
﻿

Qualcomm Snapdragon 8 Gen4 дебютирует во второй половине следующего года. Эта мобильная платформа Qualcomm основана на долгожданном 3-нм техпроцессе TSMC. Выпуск процессора станет большим шагом вперед в производительности, однако пока не совсем ясна ситуация с энергоэффективностью.


Чип Snapdragon 8 Gen4 будет производиться по техпроцессу TSMC N3E, отличному от процесса N3B, используемому в Apple A17 Pro. N3E – это оптимизация N3B с низким энергопотреблением и лучшими показателями производительности. Вход Qualcomm в техпроцесс 3 нм сопровождается также и стратегическим поворотом к дизайну ядер собственной разработки и переходом на архитектуру Nuvia для ядер.

 

Snapdragon 8 Gen 4


Также Snapdragon 8 Gen4 получит графический процессор Adreno 830. Истоки предварительных тестов процессора в 3DMark Wild Life Extreme говорят о результате около 7200 баллов. В Geekbench 5 он набирает счет 2000 в одноядерном режиме и превышает результат 8600 в многоядерном. У Geekbench 6 производительность составляет более 2800 и 10 000 баллов.


С учетом нового дизайна ядер и техпроцесса трудно спрогнозировать, как будет работать процессор, до выхода которого еще много времени. Возможно, частью производительности придется пожертвовать в пользу экономии потребления энергии и уменьшения нагрева.

 

Источник: Sparrows News

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 06.11.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Графика Snapdragon 8 Gen4 демонстрирует отличную производительность в тестах, но до выхода процессора еще далеко