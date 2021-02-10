Графика Snapdragon 8 Gen4 демонстрирует отличную производительность в тестах, но до выхода процессора еще далеко

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До выхода Snapdragon 8 Gen 4﻿ его характеристики и результаты могут измениться﻿

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Qualcomm Snapdragon 8 Gen4 дебютирует во второй половине следующего года. Эта мобильная платформа Qualcomm основана на долгожданном 3-нм техпроцессе TSMC. Выпуск процессора станет большим шагом вперед в производительности, однако пока не совсем ясна ситуация с энергоэффективностью.



Чип Snapdragon 8 Gen4 будет производиться по техпроцессу TSMC N3E, отличному от процесса N3B, используемому в Apple A17 Pro. N3E – это оптимизация N3B с низким энергопотреблением и лучшими показателями производительности. Вход Qualcomm в техпроцесс 3 нм сопровождается также и стратегическим поворотом к дизайну ядер собственной разработки и переходом на архитектуру Nuvia для ядер.



Также Snapdragon 8 Gen4 получит графический процессор Adreno 830. Истоки предварительных тестов процессора в 3DMark Wild Life Extreme говорят о результате около 7200 баллов. В Geekbench 5 он набирает счет 2000 в одноядерном режиме и превышает результат 8600 в многоядерном. У Geekbench 6 производительность составляет более 2800 и 10 000 баллов.



С учетом нового дизайна ядер и техпроцесса трудно спрогнозировать, как будет работать процессор, до выхода которого еще много времени. Возможно, частью производительности придется пожертвовать в пользу экономии потребления энергии и уменьшения нагрева.

Источник: Sparrows News