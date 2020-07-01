Характеристики бюджетного Samsung Galaxy M01s

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Samsung с трудом избавляется от иллюзий, что ее бюджетные смартфоны готовы покупать только за престижный шильдик. А еще компания не оставляет попыток делать конкурентные доступные аппараты, а не по принципу «как попало». Каким в итоге выйдет Samsung Galaxy M01s, можно будет судить после его премьеры, с оглядкой на ценник.

Samsung Galaxy A01s «разжалованный» до М-серии

Сегодня же появилась возможность узнать больше о его характеристиках благодаря его сертификации в различных ведомствах. Метаморфоза состоит в том, что эта модель во многом схожа с Galaxy A10s, который был представлен в августе прошлого года.

Итак, Galaxy M01s получил чип Helio P22, 2/3 Гб оперативной памяти и Infinity-V дисплей разрешением 1520х720 пикселей, аккумуляторную батарею емкостью 4000 мАч, зарядку мощность 15 Вт и фирменную оболочку One UI 2.0 на базе Android 10.

Если предположение о том, что Galaxy M01s станет клоном Galaxy A01s подтвердится, то можно говорить о том, что смартфон удостоится 6,2-дюймового дисплея, фронтальной 8-мегапиксельной камеры и сдвоенной тыльной с датчиками 13 Мп + 2 Мп. Не забудут тут предложить слот для двух симок, порт microUSB и дактилоскопический датчик на задней панели.

Помимо этой модели компания также работает над доступными Galaxy A01 Core и Galaxy M01 Core.

Источник: sammobile

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