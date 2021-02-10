Характеристики Honor Magic 3 Pro: наследие с акцентом на камеры

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Honor Magic 3 Pro предложит мощный чип, инновационную фронталку и камеру с 100-кратным зумом

Вчера стало известно, что 12 августа представят серию Honor Magic 3. О базовой версии семейства известно только то, что это должен быть первый смартфон с Snapdragon 888+ на борту. А сегодня инсайдеры решили приоткрыть завесу тайны над тем, каким может быть Honor Magic 3 Pro.

Экспериментальный дух серии Magic в Pro-версии будет прослеживаться в реализации подэкранной камеры, лицевая панель один сплошной дисплей разрешением 1228р. Аппаратная платформа будет аналогична той, что предлагает базовый вариант — Snapdragon 888+. В Honor Magic 3 Pro предложат поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и его можно будет заряжать по беспроводу на мощности 50 Вт. В случае с Honor Magic 3 быстрая зарядка будет на 66 Вт.

Основная камера должна быть четверной, где главный датчик предложит скромное для наших дней разрешение 48 Мп, и его размер составит 1/1,5 дюйма. В тандеме с ним будет работать телеобъектив с поддержкой 100-кратного цифрового зума.

Сопровождает материал рендеры, демонстрирующие то, как оформят основную камеру в Honor Magic 3 Pro. Выглядит она массивно, но оригинально и в самобытности смартфону с таким исполнением тыльного модуля не откажешь.

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Источник: mydrivers