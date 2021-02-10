Honor Magic 3 новый флагман компании и дата его анонса назначена

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12 августа состоится презентация Honor Magic 3, и он не единственный дебютант

Бренд Honor уже не принадлежит Huawei и продолжает путь на рынке самостоятельно. Смена владельца привела к тому, что санкции на компанию больше не распространяются и она смогла вернуться с линейкой Honor 50, обладающей SoC Snapdragon и сервисами Google.

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12 августа Honor проведет очередную презентацию и изначально об этом сообщили инсайдеры, а сегодня компания подтвердила, что в этот день устроит ивент. На официальном тизере указана не только дата презентации, но то, ради чего собирается ивент. Компания намерена представить серию Honor Magic 3. Акцентируем внимание, что речь идет не об одной модели, а о линейке. Значит, нас ждет анонс минимум двух устройств.

Сам тизер среди прочего демонстрирует датчик изображения, как показатель того, что главный акцент в семействе Honor Magic 3 будет сделан на камеру. По слухам, по крайней мере один из смартфонов серии получит Snapdragon 888+ и есть вероятность, что он первым получит этот топовый чип Qualcomm.

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Промо-плакат не содержит какого-то упоминания о глобальном релизе Honor 50, но это не означает, что его не будет. Возможно, 12 августа ознаменует выход линейки за пределы Китая и все модели предложат Google-сервисы.

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Источник: mydrivers