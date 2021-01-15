Характеристики HTC Wildfire E3: таким представляет бюджетник 2021 года HTC

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В Google Play Console засветился HTC Wildfire E3

Компания HTC продолжает работать на рынке и не так давно был представлен HTC Desire 21 Pro 5G, который оценили неадекватно дорого. Он стал только первым устройством производителя в нынешнем году и череда новинок только продолжится. Так, пришла информация, что готовится к анонсу HTC Wildfire E3, который станет бюджетным устройством по своим характеристикам.

В базе данных консоли Google Play была найдена информация о характеристиках этой модели. По данным источника, новинка удостоится вытянутого дисплей с каплевидным вырезом под фронталку и разрешением HD+ (1600х720 точек). Аппаратной основой HTC Wildfire E3 станет процессор Helio P22 (кодовое название MT6762d). Это чип, обладающий восемью ядрами Cortex-A53 с тактовой частотой 1,8 ГГц и квартетом энергоэффективных ядер, разогнанных 1,5 ГГц.

HTC Wildfire E3 получит 3 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 10 «из коробки». Напомним, что компания HTC представила первый Wildfire в далеком 2010 году, который в свое время стали попыткой предложить модель для массового рынка. В 2019 году компания решила возродить эту линейку, и реинкарнация была отнюдь не самой удачной. Но это не мешает компании и дальше пытаться развивать эту серию.

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Источник: mysmartprice